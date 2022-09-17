Італія

Туринці потребують посилення лінії захисту.

Ювентус не найкраще проводить поточний сезон, а тому вже розглядає варіанти посилення складу взимку.

Як повідомляє видання Tuttomercatoweb, туринський клуб націлився на підписання захисника Реала Альваро Одріосоли.

Зазначимо, що минулого сезону іспанський захисник виступав за Фіорентину і провів 27 матчів, у яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, що раніше Альваро Одріосола роздавав поради Кіліану Мбаппе щодо того, чи покидати тому ПСЖ.