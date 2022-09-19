Італія

Керівництво туринського клубу незадоволене результатами клубу.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не покине свою посаду найближчим часом, стверджує La Gazzetta dello Sport.

Попри невдалі результати як на внутрішній арені, так і в єврокубках, керівництво клубу не розглядає можливість звільнення італійського наставника. Рішення щодо співпраці з Аллегрі може бути прийняте в листопаді, коли розпочнеться пауза на ЧС-2022. До цього спеціаліст в будь-якому випадку залишиться на своїй посаді.

Вчора Ювентус програв новачку Серії А Монці з рахунком 0:1. Вже після семи турів "бьянконері" відстають від лідера на сім очок. У Лізі чемпіонів Юве програли два матчі та посідають останню сходинку у квартеті.