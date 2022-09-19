Керівництво туринського клубу незадоволене результатами клубу.
МАКС АЛЛЕГРІ, GETTY IMAGES
19 вересня 2022, 14:25
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не покине свою посаду найближчим часом, стверджує La Gazzetta dello Sport.
Попри невдалі результати як на внутрішній арені, так і в єврокубках, керівництво клубу не розглядає можливість звільнення італійського наставника. Рішення щодо співпраці з Аллегрі може бути прийняте в листопаді, коли розпочнеться пауза на ЧС-2022. До цього спеціаліст в будь-якому випадку залишиться на своїй посаді.
Вчора Ювентус програв новачку Серії А Монці з рахунком 0:1. Вже після семи турів "бьянконері" відстають від лідера на сім очок. У Лізі чемпіонів Юве програли два матчі та посідають останню сходинку у квартеті.