Україна

Гра відбудеться 1 жовтня.

Харківський Металіст повідомив про проведення матчу п'ятого туру УПЛ проти донецького Шахтаря. Гра відбудеться у суботу, 1 жовтня, о 17:00, у Львові на стадіоні Арена Львів.

Зазначимо, через російську агресію і щоденні обстріли державою-терористом рідного міста "жовто-сині" базуються в Ужгороді. Саме у цьому місті на стадіоні Авангард провели поки єдиний домашній матч чемпіонату проти Інгульця. Він завершився нічиєю 1:1.

Нагадаємо, днями Металіст оголосив про підписання 30-річного хавбека Ігоря Чайковського.