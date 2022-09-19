Відмінною особливістю екіпірування є візерунок у вигляді полум'я на рукавах.
rbfa.be
19 вересня 2022, 14:10
Збірна Бельгії представила новий комплект форми, в якому національна команда виступить на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.
Нове екіпірування від технічного спонсора Adidas виконане в червоному кольорі з чорними та жовтими вставками.
Головною особливістю нової форми є візерунок у вигляді полум'я на рукавах.
Нагадаємо, на груповому етапі ЧС-2022 Бельгія зіграє проти Канади, Марокко та Хорватії.
Також наголошується, що дебют новинки відбудеться у найближчому матчі проти Уельсу в рамках Ліги націй. Гра відбудеться 22 вересня.