Коуч похвалив українця.
ВІКТОР КОВАЛЕНКО, GETTY IMAGES
19 вересня 2022, 15:20
Головний тренер Спеції Лука Готті висловився про гру українського півзахисника Віктора Коваленка у матчі із Сампдорією (2:1) у 7-му турі Серії А.
"Коваленко росте, постійно вдосконалюється в усіх відношеннях. Мені здається, що він у відмінному настрої, він хоче грати з великою віддачею, і для нас це дуже важливий елемент", - підсумував коуч.
Цього сезону Віктор провів 6 матчів, але не відзначився результативними діями. При цьому українець одного разу отримав жовту картку.