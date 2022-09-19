Італія

Коуч похвалив українця.

Головний тренер Спеції Лука Готті висловився про гру українського півзахисника Віктора Коваленка у матчі із Сампдорією (2:1) у 7-му турі Серії А.

"Коваленко росте, постійно вдосконалюється в усіх відношеннях. Мені здається, що він у відмінному настрої, він хоче грати з великою віддачею, і для нас це дуже важливий елемент", - підсумував коуч.

Цього сезону Віктор провів 6 матчів, але не відзначився результативними діями. При цьому українець одного разу отримав жовту картку.