Франция

Наразі бразилець виступає на правах оренди за Ліон.

Півзахисник Шахтаря Тете, який нині виступає за Ліон на правах оренди у Франції, розповів про те, як він переживав перші дні російського вторгнення на територію України.

"Це було дуже складно. Це сталося рано-вранці. Ми з дружиною довго не думали. Ми взяли машину з деякими речами і вирушили до Польщі. На кордоні нам знадобилося 22 години, щоб подолати останні 2 кілометри. Народу було дуже багато. Ми дісталися та відчули полегшення... Це тривало два місяці.

Оскільки маю добрий фінансовий стан, я разом із дружиною зміг допомогти багатьом українським біженцям, які прибували до Польщі. Я робив продуктові кошики з усіма основними продуктами та предметами першої необхідності, раздаючи їх прибуваючим.

Ми бачили, як багато людей приїжджало та приїжджало. Дехто перетнув країну, і в них нічого не залишилося, бо вони всі покинули. Допомагати їм – нормально справа”, – наводить слова Тете Goal.com з посиланням на The Team.

Нагадаємо, завдяки оновленим правилам ФІФА Ліон продовжив оренду Тете до літа 2023 року — тоді ж у бразильця закінчується контракт з Шахтарем.

Цього сезону Тете провів вісім поєдинків, у яких забив чотири голи і віддав три результативні передачі.