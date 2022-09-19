Керівництво "нерадзуррі" не поспішає з поспішними рішеннями після невдалого старту сезону.
Сімоне Індзагі, Getty Images
19 вересня 2022, 14:31
Міланський Інтер не збирається відправляти у відставку головного тренера команди Сімоне Індзагі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, у керівництві клубу справді обговорюють невдалий старт команди у новому сезоні, але тема звільнення не піднімається.
Також наголошується, що Індзагі не втратить роботу, навіть якщо Інтер провалиться у матчах проти Роми та Барселони.
Фахівець має час для покращення ситуації до старту чемпіонату світу в Катарі.
Після семи турів Інтер набрав 12 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А. Після двох матчів у групі Ліги чемпіонів у "нерадзуррі" три очки.