Італія

Керівництво "нерадзуррі" не поспішає з поспішними рішеннями після невдалого старту сезону.

Міланський Інтер не збирається відправляти у відставку головного тренера команди Сімоне Індзагі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у керівництві клубу справді обговорюють невдалий старт команди у новому сезоні, але тема звільнення не піднімається.

Також наголошується, що Індзагі не втратить роботу, навіть якщо Інтер провалиться у матчах проти Роми та Барселони.

Фахівець має час для покращення ситуації до старту чемпіонату світу в Катарі.

Після семи турів Інтер набрав 12 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А. Після двох матчів у групі Ліги чемпіонів у "нерадзуррі" три очки.