Ампаду гратиме за "орлят" на правах оренди.
Ітан Ампаду, Spezia
02 вересня 2022, 13:43
21-річний валлійський хавбек Челсі Ітан Ампаду перебрався до оренди до італійської Спеції, за яку виступає українець Віктор Коваленко.
Термін дії угоди — 1 рік, про можливість викупу наразі не пишеться.
Зазначимо, що протягом минулого сезону Ітан виступав в іншому італійському клубі — Венеції, яка вилетіла до Серії B. У складі цього колективу британець провів 30 матчів і віддав 3 гольові передачі.
Нагадаємо, раніше Ампаду міг перейти до Емполі.