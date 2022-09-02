Італія

Ампаду гратиме за "орлят" на правах оренди.

21-річний валлійський хавбек Челсі Ітан Ампаду перебрався до оренди до італійської Спеції, за яку виступає українець Віктор Коваленко.

Термін дії угоди — 1 рік, про можливість викупу наразі не пишеться.

Зазначимо, що протягом минулого сезону Ітан виступав в іншому італійському клубі — Венеції, яка вилетіла до Серії B. У складі цього колективу британець провів 30 матчів і віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, раніше Ампаду міг перейти до Емполі.