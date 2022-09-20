Італія

Аргентинець вибув через дискваліфікацію.

Анхель Ді Марія пропустить два найближчих поєдинки чемпіонату Італії проти Мілана та Болоньї, повідомляє Tuttomercatoweb.

Стверджується, що аргентинський півзахисник отримав дискваліфікацію на дві зустрічі за червону картку минулого туру.

Тоді Анхель Ді Марія вдарив ліктем у живо захисника Монці Армандо Іццо.

Зазначимо, що на рахунку аргентинця цього сезону гол і результативна передача у п'яти поєдинках.

Нагадаємо, що раніше Ді Марія у дебютному матчі за Ювентус отримав травму та пропустив місяць.