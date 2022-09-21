Італія

Гравець гарно зарекомендував себе на старті нового сезону.

Італійський Кремонезе станом на момент завершення сьомого туру Серії A досі не зміг набрати оптимальних обертів у новому сезоні, здобувши за цей період тільки два очки, та посідаючи 19 місце в турнірній таблиці відповідно.

Однак це не заважає іншим клубам придивлятись до окремих виконавців у складі одного з аутсайдерів національних змагань.

Лівий захисник Емануеле Валері — 23-річний італійський виконавець, який з’являвся на полі в переважній більшості матчів, зокрема — у програній дуелі проти римського Лаціо минулими вихідними (0:4).

Проте саме "орли", разом із Міланом, згідно з повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, наразі є одними з зацікавлених клубів у можливому майбутньому трансфері цього гравця.

Валері дістався Кремонезе за скромні 100 тис євро в 2020 році, коли перейшов зі складу Чезени, проте вже зараз його трансфера вартість перевищує 1,8 млн євро та продовжує зростати.

У поточному сезоні на рахунку виконавця сім матчів та один гольовий пас.