Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.
Кремонезе — Лаціо, twitter.com/OfficialSSLazio
18 вересня 2022, 22:50
У сьомому турі італійської Серії А Лаціо у гостях впевнено обіграв Кремонезе з рахунком 4:0.
У складі римського клубу результативними ударами відзначилися Мілінкович-Савич, Педро та Іммобіле, який оформив дубль.
Огляд матчу
Кремонезе — Лаціо 0:4
Голи: Іммобіле, 7, 21 (пенальті), Мілінкович-Савич, 45+1, Педро, 79.
Кремонезе: Раду — Еманулель, Кірікеш (Б'янкетті, 28), Лочошвілі (Васкес, 46), Сернікола, Валері — Ескаланте (Аскасібар, 46), Мейте (Пікель, 63), Дзанімаккія (Міланезе, 80), Окереке — Дессер.
Лаціо: Проведел — Марушич, Патрік (Гіла, 78), Казале (Романьолі, 57), Хюсай — Весіно (Луїс Альберто, 66), Катальді, Мілінкович-Савич (Башич, 78), Дзакканьї (Педро, 57), Андерсон — Іммобіле.
Попередження: Васкес — Казале.
Джерело: MEGOGO