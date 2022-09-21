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Легендарний португалець сподівається зіграти на міжнародному турнірі у 39 років.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду зголосився зіграти на чемпіонаті Європи у 2024 році.

"Я сподіваюся бути частиною збірної Португалії ще кілька років, все ще відчуваю мотивацію, мої амбіції високі, а шлях до збірної ще не закінчено. У нас багато якісної молоді, з якою зіграю на чемпіонаті світу і дуже хочу потрапити на Євро-2024", – наводить слова Роналду Renascenca.

Нагадаємо, Роналду виступав на європейських чемпіонатах 2004, 2008, 2012, 2016 та 2020 років. Євро 2016, що проходив на полях Франції, став для португальців тріумфальним.

Раніше ми писали, що Мессі побив рекорд Роналду за кількістю голів без пенальті.