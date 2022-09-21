Німеччина

Німець зацікавлений у роботі у мюнхенському клубі.

Томас Тухель, звільнений із Челсі, може очолити Баварію. Фахівець зацікавлений у роботі у мюнхенському клубі, стверджує Bild.

За інформацією джерела, німецький фахівець навіть готовий піти на зниження зарплати заради роботи у Баварії. Нагадаємо, що у Челсі Тухель отримував близько 8 мільйонів євро на рік.

Якщо Тухель очолить Баварію, то змінить на цьому посту Юліана Нагельсманна. Під керівництвом Юліана мюнхенці невдало розпочали сезон в Бундеслізі. Чемпіони йдуть на п'ятому місці, відстаючи від лідера Уніона на п'ять очок. Перед Нагельсманном поставлено завдання стабілізувати команду до перерви на ЧС-2022.

До речі, чотири роки тому керівництво Баварії розглядало кандидатуру Тухеля після відходу Юппа Хайнкеса, проте тоді команду очолив Ніко Ковач