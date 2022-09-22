Італія

Спортивний директор клубу розповів про літні трансферні плани.

Монца дуже активно попрацювала в минуле літнє трансферне вікно, проте змогла підписати не всіх гравців, яких хотіла.

Спортивний директор новачка Серії А розповів про плани отримати Пауло Дібалу, а також про те, що клуб не цікавився Мауро Ікарді.

"Ми хотіли підписати Пауло Дібалу на правах вільного агента, але наші спроби не увінчалися успіхом. Це було неможливо з його боку.

Мауро Ікарді? Він ніколи не був близьким до переходу до нашого клубу. Це була лише ідея президента Берлусконі, але нічого більше", — наводить слова Галліані Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Ранокк'я роздумує над завершенням кар'єри після розірвання контракту з Монцою