Італія

25-річний італієць підпише контракт на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Воротар Наполі Алекс Мерет найближчим часом підпише новий контракт із "неаполітанцями". Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 25-річний італієць домовився з клубом про угоду на один рік із можливістю продовження ще на один сезон. Його нинішній контракт розрахований до літа 2023 року.

Також наголошується, що Наполі намагався, але не зміг домовитися про трансфер Кейлора Наваса з ПСЖ.

Цього сезону Мерет провів дев'ять поєдинків, з яких чотири на нуль при шести пропущених м'ячах.