Італія

Нова угода з футболістом буде розрахована до літа 2027 року.

Захисник Наполі Джованні Ді Лоренцо може отримати новий контракт від італійського клубу. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "неаполітанців" задоволене виступами 29-річного італійця і готове запропонувати йому нову угоду до 2027 року.

Також зазначається, що футболіст розглядається як ключовий у майбутньому проекті клубу.

Цього сезону Ді Лоренцо провів дев'ять поєдинків, у яких віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Наполі продовжить контракт з Меретом.