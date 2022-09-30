Нова угода з футболістом буде розрахована до літа 2027 року.
Джованні Ді Лоренцо, Getty Images
30 вересня 2022, 11:59
Захисник Наполі Джованні Ді Лоренцо може отримати новий контракт від італійського клубу. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво "неаполітанців" задоволене виступами 29-річного італійця і готове запропонувати йому нову угоду до 2027 року.
Також зазначається, що футболіст розглядається як ключовий у майбутньому проекті клубу.
Цього сезону Ді Лоренцо провів дев'ять поєдинків, у яких віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Наполі продовжить контракт з Меретом.