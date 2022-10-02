Італія

Команда Мауріціо Саррі увійшла до зони Ліги чемпіонів.

Після міжнародної павзи Лаціо впевнено розібрався зі Спецією в Серії А. До цього команда Саррі брала очки там, де зобов'язана це робити — ще до перерви римляни здобули перемоги над Вероною (2:0) та Кремонезе (4:0). Тепер жертвою "орлят" стала Спеція нашого Віктора Коваленка, який пропускав матч через травму.

Підопічні Саррі забили три м'ячі та зуміли зберегти свої володіння в недоторканності. Переможний результат забезпечили точні удари Дзакканьї, Романьйолі та Мілінковіча-Савіча, який відзначився дублем — 4:0.

Завдяки перемозі Лаціо піднявся на третю сходинку. Спеція залишилась на 12-му місці.

Лаціо – Спеція 4:0

Голи: Дзаканьї, 12, Романьолі, 24, Мілінкович-Савіч, 62, 90+1.

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Хюсай, 64), Патрік (Хіла, 46), А. Романьолі, Марушич — Катальді (Маркос Антоніо, 77), Луїс Альберто (Весіно, 73), С. Мілінкович-Савіч — Феліпе Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Спеція: Драговскі — Ампаду (Аміан, 66), Кальдара, Ніколау, Ківьор (Бек, 81) — Холм, Бурабія (Екдаль, 65), Еллертсон (Агудело, 65), С. Бастоні, Гьясі (Санка, 75), Нзола.

Попередження: Ампаду, 1, Гьясі 46.

Нереалізований пенальті: Іммобіле, 3.