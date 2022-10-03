Італія

Півзахисник Ювентуса прокоментував матч проти Болоньї.

Туринський Ювентус напередодні не мав труднощів із тим, аби на власному полі здолати Болонью в рамках восьмого туру італійської Серії A (3:0).

Ювентус — Болонья 3:0 Відео голів та огляд матчу

Перший гол у звітній зустрічі та дебютний м’яч у складі "зебр" опинився на рахунку "літнього" новачка команди Філіпа Костича.

Після завершення протистояння гравець Юве поділився своїми враженнями від побаченого па полі.

"Я дуже радий забити свій перший гол, який ще й дозволив команді здобути важливу перемогу, оскільки нам довелося вийти зі скрутного становища.

Я дякую Душану Влаховичу за результативну передачу і хочу відповісти йому взаємністю!

Але цей матч уже залишився позаду. Зараз давайте подумаємо про наступну зустріч Ліги чемпіонів: ми хочемо перекреслити все, що поганого сталось із нами за останній місяць. Це й буде найкращим подарунком для вболівальників, які переживають ці скрутні часи з нами", — заявив сербський виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус гратиме в гостях у Мілана.