Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти поєдинку італійської Серії А.
Ювентус - Болонья, Getty Images
03 жовтня 2022, 00:31
У поєдинку восьмого туру італійської Серії А туринський Ювентус на своєму полі впевнено розібрався з Болоньєю (3:0).
У складі "старої синьйори" результативними ударами відзначилися Костич, Влахович та Мілик.
Огляд матчу
Ювентус - Болонья 3:0
Голи: Костич, 24, Влахович, 59, Мілік, 62.
Ювентус: Щесни — Данилу, Бремер, Бонуччі, Алекс Сандро — Маккенні (Куадрадо, 60), Локателлі (Міретті, 77), Рабіо (Де Шільйо, 77), Костич (Паредес, 60) — Мілік (Кін, 81), Влахович.
Болонья: Скорупскі — Де Сільвестрі (Камб'ясо, 61), Боніфаці, Соса, Лікоянніс — Схаутен (Ебішер, 77), Домінгес (Медель, 61) — Орсоліні, Соріано (Фергюсон, 77), Сансоне (Віньято, 61) — Арнаутович.
Попередження: ... — Соса.
Джерело: MEGOGO