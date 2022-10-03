Італія

Керманич Ювентуса прокоментував матч проти Болоньї.

У рамках восьмого туру італійської Серії A туринський Ювентус на власному полі не залишив шансів Болоньї (3:0).

Ювентус — Болонья 3:0 Відео голів та огляд матчу

Перший гол у звітній зустрічі та дебютний м’яч у складі "зебр" опинився на рахунку "літнього" новачка команди Філіпа Костича.

Після завершення протистояння гравець Юве поділився своїми враженнями від побаченого па полі.

"Мені сподобався настрій, чіткість та компактність, із якими грала моя команда. Це була важлива для нас перемога ще й тому, що ми місяць не вигравали.

Однак ми повинні бути дуже стриманими та обережними у власних оцінках, тому що цього вечора ми неправильно розпорядились кількома атакувальними ситуаціями, у той час, коли, можливо, нам дещо доводилось зменшити темп гри.

Зараз ми продовжуємо працювати, тому що ми відстаємо в чемпіонаті від конкурентів, і нам потрібно виправити стан справ у Лізі чемпіонів.

Саме тому сьогодні ввечері я попросив хлопців не перестаратись, тому що бажання негайно зняти всі питання в грі призвело б до ризику з нашого боку. Ми набралися терпіння, а потім добре використали сприятливі ситуації в чужому штрафному. Саме в такі моменти потрібна ясність розуму та холоднокровність.

Мілік? Це гравець дуже високого рівня. Розумний, уміє рухатися полем, уміє позбуватись опікунів. Ми знали про це, коли запрошували його до нашої команди. Але перш за все мені він подобається за те, що може добре грати в парі з Влаховичем.

Повернення до гри ключових виконавців цього вечора були визначальними. Ми все ще чекаємо на відновлення ще певної кількості футболістів тому, що важливо мати можливість керувати багатьма гравцями. Локателлі зіграв дуже добре, Паредес — також. Рабьо має якісно інший рівень підготовки, аніж інші футболісти. Він перебуває в хорошому стані саме зараз і може провести дуже непоганий сезон", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус гратиме в гостях у Мілана.