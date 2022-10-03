44-річний серб є головним кандидатом на посаду наставника Сампи.
Деян Станкович, Getty Images
03 жовтня 2022, 23:21
Колишній наставник Црвени Звезди Деян Станкович незабаром може очолити Сампдорію. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво італійського клубу вже почало переговори з 44-річним сербом, який є головним кандидатом на посаду, яку раніше залишив Марко Джампаоло.
Раніше Станкович очолював Црвену Звезду з 2019 по 2022 рік, проте керівництво клубу ухвалило рішення відправити його у відставку після невдачі у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Сампдорія провалила старт нинішнього сезону і після восьми турів набрала лише два очки, посідаючи останнє місце у турнірній таблиці Серії А.