Італія

44-річний серб є головним кандидатом на посаду наставника Сампи.

Колишній наставник Црвени Звезди Деян Станкович незабаром може очолити Сампдорію. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво італійського клубу вже почало переговори з 44-річним сербом, який є головним кандидатом на посаду, яку раніше залишив Марко Джампаоло.

Раніше Станкович очолював Црвену Звезду з 2019 по 2022 рік, проте керівництво клубу ухвалило рішення відправити його у відставку після невдачі у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сампдорія провалила старт нинішнього сезону і після восьми турів набрала лише два очки, посідаючи останнє місце у турнірній таблиці Серії А.