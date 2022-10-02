Італія

Поразка з рахунком 0:5 позбавила тренера роботи.

Після домашньої поразки з рахунком 0:3 від Монци керівництво Сампдорії прийняло рішення звільнити головного тренера команди Марко Джампаоло.

Спочатку про це повідомив віце-президент "блючерк'ятті" Карло Ромеї. "Нам потрібно перегорнути сторінку", сказано в інтерв'ю функціонера. Згодом новина про розставання з 55-річним алленаторе з'явилася і на офіційному сайті клубу. Сампдорія подякувала Джампаоло та його тренерському штабу.

У 2016-2019 роках Джампаоло тренував "Дорію" вперше, після чого перебрався до Мілана. Транзитом через "россонері" й Торіно швейцарський спеціаліст повернувся до Генуї, очоливши "Самп" вдруге 19 січня 2022 року.

Наразі лігурійці перебувають на останньому місці у таблиці, набравши за 8 турів усього 2 пункти — у матчах з Ювентусом і Лаціо.