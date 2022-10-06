Італія

Серб покликаний витягати команду з дна турнірної таблиці.

Сербський фахівець Деян Станкович призначений на посаду головного тренера італійської Сампдорії. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

На цій посаді Станковіч змінив Марко Джампаоло, якого звільнили після поразки від Монци (0:3) у чемпіонаті. Контракт з сербом підписаний до 30 червня 2023 року з можливістю продовження ще на рік.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Станковича була Црвена Звезда, яку він покинув наприкінці літа після непотрапляння в груповий турнір Ліги чемпіонів.