Італія

До вашої уваги — найкращі моменти поєдинку 9-го туру Серії А.

Дев'ятий тур італійської Серії А розпочався з матчу в Емільї-Романьї, де Сассуоло приймав на своєму полі міланський Інтер. Поєдинок закінчився перемогою "нерадзуррі" з рахунком 2:1.

Дублем у поєдинку відзначився Едін Джеко, для якого перший м'яч став сотим у Серії А.

Огляд матчу:

Сассуоло — Інтер 1:1

Голи: Фраттезі, 60 — Джеко, 44, 75

Сассуоло: Консільї, Тольян, Ерліч (Айхан 82), Феррарі (Руан 88), Рожеріо, Фраттезі (Альварес 82), Лопес, Торстведт (Харруї 71), Лор'єнте, Пінамонті, Сейде (Антіст 71)



Інтер: Онана, Д"Амброзіо (Шкріньяр 58), Ачербі, А. Бастоні, Думфріз, Асллані (Мхітарян 46), Барелла (Гальярдіні 84), Чалханоглу, Дімарко (Дарміан 68), Джеко, Лаутаро Мартінес

Попередження: Феррарі 21, Харруї 72, Руан 90+4 — Аслані 19, Д"Амброзіо 55

Попередження: Феррарі - Асллані, Д'Амброзіо.