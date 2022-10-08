До вашої уваги — найкращі моменти поєдинку 9-го туру Серії А.
Андре Онана, Getty Images
08 жовтня 2022, 19:00
Дев'ятий тур італійської Серії А розпочався з матчу в Емільї-Романьї, де Сассуоло приймав на своєму полі міланський Інтер. Поєдинок закінчився перемогою "нерадзуррі" з рахунком 2:1.
Дублем у поєдинку відзначився Едін Джеко, для якого перший м'яч став сотим у Серії А.
Огляд матчу:
Сассуоло — Інтер 1:1
Голи: Фраттезі, 60 — Джеко, 44, 75
Сассуоло: Консільї, Тольян, Ерліч (Айхан 82), Феррарі (Руан 88), Рожеріо, Фраттезі (Альварес 82), Лопес, Торстведт (Харруї 71), Лор'єнте, Пінамонті, Сейде (Антіст 71)
Інтер: Онана, Д"Амброзіо (Шкріньяр 58), Ачербі, А. Бастоні, Думфріз, Асллані (Мхітарян 46), Барелла (Гальярдіні 84), Чалханоглу, Дімарко (Дарміан 68), Джеко, Лаутаро Мартінес
Попередження: Феррарі 21, Харруї 72, Руан 90+4 — Аслані 19, Д"Амброзіо 55
Попередження: Феррарі - Асллані, Д'Амброзіо.