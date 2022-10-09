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Коуч вважає, що грати с такими суперниками можна, тому закликає підопічних до боротьби.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував жеребкування відбірного турніру ЄВРО-2024.

"Попередні покоління футболістів збірної є прикладом для нас, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо все від нас залежне.

На чолі збірної України U-19 ми перемагали Англію в еліт-раунді, обіграли Італію у півфіналі чемпіонату світу U-20 у 2019 році. Дуже добре для хлопців, у них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, всіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці й хотіли таких суперників.

Маліновський? Він говорив, що дуже хоче Італію в суперники. Маліновський грає в Аталанті, Коваленко виступає за Спецію, може ще хтось з’явиться в Серії А… Грати проти таких команд завжди цікаво", — цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування синьо-жовті потрапили до групи С, де зустрінуться з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.