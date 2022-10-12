Італія

Ветерани дограють останній сезон у складі туринського клубу.

Туринський Ювентус не має наміру продовжувати співробітництво з півзахисником Хуаном Куадрадо та захисником Алексом Сандро. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

Контракти колумбійця і бразильця закінчуються влітку 2023 року. Повідомляється, що керівництво ухвалили рішення щодо розставання з гравцями.

Нагадаємо, Куадрадо виступає у Ювентусі з 2017 року. За клуб він провів трохи менш як 300 ігор, в яких забив 24 голи та віддав 62 результативні передачі.

Алекс Сандро прийшов до Ювентуса у 2015 році. Бразилець також провів майже 300 матчів, забив 15 голів та віддав 32 гольових паси.

Додамо, що туринці в 9-ти матчах Серії А набрали 13 пунктів та розташовуються на 8-ій сходинці. При цьому президент Юве запевняє, що Аллегрі залишається головним тренером Ювентуса