Італія

Український хавбек поділився своїми думками щодо поточної ситуації у клубі.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував своє поточне становище у команді Джан П'єро Гасперіні, де він втратив місце основного гравця.

"Влітку з іншими клубами не склалося – не домовились. Не перейшов, це вже пройшло і ні до чого це обговорювати.

Пишуть багато чого, але 80% – це неправда, починаючи з якихось стосунків між футболістом – клубом, футболістом – тренером це все неправда. По-друге, скільки хоче Аталанта – також неправда. І третій момент – це те, що про контракт, що там залишився до літа. У мене контракт до 2024 року.

Конфлікт з Гасперіні? Ні, в мене ніколи тут за три роки ні з клубом, ні з містером не було ніяких моментів чи конфліктів. Я навіть з ним розмовляв перед закінченням трансферного вікна, і він мені казав: "Якщо буде якийсь варіант з кращим контрактом, з кращими умовами – я буду радий за тебе". В мене ніколи не було конфліктів з містером.

Я за три роки знаю, що він хоче від нападників, від тієї позиції, де я граю, але я прийшов сюди, грав в Генку, в збірній завжди півзахисника, а тут я граю нападника, тому деякі якості, які він хоче на цій позиції... Він мені відкрито все каже і казав, що я можу на цій позиції грати, але йому потрібні тут іншого плану футболісти. Ну це ні в якій мірі, що він мені каже, ніби я поганий футболіст.

Понад 100 матчів у Серії А? Для мене це індивідуально дуже високий показник. Рівно за три сезони я зіграв сто матчів. Мені дуже приємно, що я зіграв стільки матчів і з такою статистикою голів і асистів у Серії А. Я вважаю, що це не так легко", - сказав Маліновський в інтерв'ю YouTube-каналу Київський Торт.

Нинішнього сезону Маліновський провів дев'ять поєдинків у Серії А, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.