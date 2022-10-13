Італія

Українець рішуче налаштований змінити клубну прописку.

Гравець збірної України Руслан Маліновський має намір змінити команду вже цієї зими. За повідомленням Corriere di Bergamo, українець нещасливий в бергамському клубі й не виступає та тому рівні, якого від нього очікують. Джерело запевняє, що італійці взимку розглянуть пропозиції щодо продажу Маліновського.

Зазначимо, що Руслан перейшов до Аталанти з Генка 3 роки тому. За цей час він зіграв 129 матчів у всіх турнірах, відзначився 29 голами та віддав 27 результативних передач.

На Маліновського вже є претендент. Римська Рома зацікавлена в послугах Руслана. Команда Жозе Моуріньйо уважно стежить за його ситуацією і попросила посередника вивчити можливість перевезення Маліновського до столиці Італії на умовах безкоштовного трансферу.