Українець з'явився на полі, вийшовши на заміну на 74 хвилині.
Руслан Маліновський, Getty Images
02 жовтня 2022, 23:29
Аталанта у матчі восьмого туру італійської Серії А здобула перемогу над Фіорентіною (1:0).
У цьому матчі український півзахисник Руслан Маліновський з'явився на полі лише на 74 хвилині поєдинку, замінивши автора переможного голу Лукмана.
За версією статистичного порталу WhoScored, Маліновський був найгіршим гравцем бергамасської команди у цьому протистоянні. За свої дії українець отримав 6,1 балів.
Найкращим гравцем був визнаний нападник Аталанти Луїс Муріель – 7,8 балів.
Портал SofaScore оцінив українця у 6,4 бала (друга найгірша оцінка в Аталанті), а найкращим на його думку був воротар бергамасків – Марко Спортьєлло – 8 балів.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Фіорентіна.