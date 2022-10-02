Італія

Українець з'явився на полі, вийшовши на заміну на 74 хвилині.

Аталанта у матчі восьмого туру італійської Серії А здобула перемогу над Фіорентіною (1:0).

У цьому матчі український півзахисник Руслан Маліновський з'явився на полі лише на 74 хвилині поєдинку, замінивши автора переможного голу Лукмана.

За версією статистичного порталу WhoScored, Маліновський був найгіршим гравцем бергамасської команди у цьому протистоянні. За свої дії українець отримав 6,1 балів.

Найкращим гравцем був визнаний нападник Аталанти Луїс Муріель – 7,8 балів.

Портал SofaScore оцінив українця у 6,4 бала (друга найгірша оцінка в Аталанті), а найкращим на його думку був воротар бергамасків – Марко Спортьєлло – 8 балів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Фіорентіна.