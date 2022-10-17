Англія

Але форвард натякнув, що говорити про це зарано.

Вчора Ліверпуль здолав Манчестер Сіті (1:0) в матчі АПЛ та піднявся на восьме місце в турнірній таблиці. Попри величезне відставання від лідерів чемпіонських перегонів, Мохамед Салах вважає, що мерсисайдців зарано списувати з рахунків.

"Ми ще далекі від цього. Потрібно концентруватися на кожному матчі та рухатися від гри до гри. Наразі Ліверпулю не варто думати про титул.

Особисто я люблю боротися за трофеї, і я думаю, що ми поборемося. Але зараз потрібно просто діяти з більшою концентрацією та рухатися від матчу до матчу. Не варто піддаватися тиску. Все ж таки ми сильно відстаємо від лідерів.

Звичайно, ми намагатимемося поборотися за перемогу в АПЛ. Ви ж бачите, це неймовірна команда, чудовий клуб. Ми повинні бути вище, ніж зараз. Гравці хочуть перемагати. Думаю, це дасть нам сили перед наступними матчами", — сказав Салах.

Наразі у Ліверпуля 13 очок. До Ман Сіті, яке йде другим, команду відділяє 10 очок. А від Арсеналу — 14. Раніше ми писали, що Фанати Ліверпуля розбили вікно автобуса Манчестер Сіті.