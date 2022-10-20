Італія

Перемовини знаходяться на просунутій стадії.

Півзахисник Наполі Андре-Франк Замбо-Ангісса найближчим часом підпише новий контракт із "неаполітанцями". Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, переговори між клубом та 26-річним камерунцем перебувають на просунутій стадії.

Нова угода з футболістом буде розрахована до літа 2027 року, а оклад гравця зросте до 2,7 мільйона євро на рік. Чинний контракт розрахований до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Замбо-Ангісса провів 13 матчів, у яких забив три м'ячі і віддав п'ять результативних передач.