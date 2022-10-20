Перемовини знаходяться на просунутій стадії.
Андре-Франк Замбо-Ангісса, Getty Images
20 жовтня 2022, 17:57
Півзахисник Наполі Андре-Франк Замбо-Ангісса найближчим часом підпише новий контракт із "неаполітанцями". Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, переговори між клубом та 26-річним камерунцем перебувають на просунутій стадії.
Нова угода з футболістом буде розрахована до літа 2027 року, а оклад гравця зросте до 2,7 мільйона євро на рік. Чинний контракт розрахований до літа 2026 року.
Нинішнього сезону Замбо-Ангісса провів 13 матчів, у яких забив три м'ячі і віддав п'ять результативних передач.