Італія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу італійської Серії А.

В одному з найцікавіших поєдинків одинадцятого туру чемпіонату Італії-2022/23 римський Лаціо на виїзді переграв бергамську Аталанту — 2:0. Голами відзначилися Маттія Дзакканьї та Феліпе Андерсон, який за відсутності Чіро Іммобіле грав на чужій для себе позиції центрального нападника.

Відзначимо, що Руслан Маліновський провів на полі весь другий тайм, проте записати собі в актив цей матч точно не зможе.

Огляд матчу:

Аталанта — Лаціо — 0:2

Голи: Дзакканьї, 10, Андерсон, 52

Аталанта: Спортьєлло — Околі (Джимсіті, 46), Демірал, Скальвіні — Гатебур, Копмейнерс, де Рон (Едерсон, 75), Соппі (Мехле, 64) — Пашалич (Маліновський, 46) — Лукман (Сапата, 71), Муріель

Лаціо: Проведель — Ладзарі (Хісай, 77), Казале, Романьйолі, Марушич — Катальді (Башич, 70), Мілінкович-Савич, Весіно — Педро (Кансільєрі, 84), Андерсон, Дзакканьї

Попередження: Околі, Соппі, Муріель — Катальді, Мілінкович-Савич

Вилучення: Муріель, 90 (друге попередження).