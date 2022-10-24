Італія

Керманич Лаціо відзначився опальним коментарем після перемоги над Аталантою.

У рамках одинадцятого туру італійської Серії A римський Лаціо зумів завдати першої поразки в цьому сезоні бергамаській Аталанті, та ще й зробив це на полі суперників (2:0).

Аталанта — Лаціо 0:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри журналісти запитали в головного тренера "орлів" Мауріціо Саррі, чи став запорукою успіху його команди так званий "Саррізм" — утопічна філософія гри, спрямована на досягнення досконалої переваги над суперниками впродовж усього матчу.

"Саррізм? Чесно кажучи, якщо мене хтось попросить дати визначення цьому явищу, то я не зможу цього зробити.

Але якщо це стосується моїх власних поглядів на життя, то моя дружина радо відповість вам наступне: Мауріціо — сварливий чоловік та трохи придурок, залежно від обставин", — завершив у гарному гуморі власне інтерв’ю італійський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо зіграє домашній матч проти Салернітани.