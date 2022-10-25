Італія

До вашої уваги — розповідь про найкращі події минулого туру чемпіонату Італії.

Минулі вихідні подарували шанувальникам італійського (та й не тільки, чого приховувати?) футболу немало цікавих матчів.

Наприклад, Фіорентина та Інтер видали просто неймовірне видовище, яке змусило YouTube-канал Серії А окремо викласти останні 8 хвилин гри. Рома забула, як у нещодавній грі з Аталантою показала, що вміє грати у футбол, і знову не продемонструвала абсолютно нічого.

У той же час сама Аталанта поступилася. Зрештою, як і Удінезе, з боку якого це вже також виглядає до болю незвично

А ще вперше перемогли Болонья імені Мотти і Сампдорія імені Станковича. Хоча у другому випадку можна не локалізувати — для "Дорії" ця звитяга є дебютною у всьому сезоні. Хай навіть у суперниках — скромний новачок Кремонезе.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 11 ТУР

Коротше кажучи, наступні кілька хвилин ми проведемо на хвилі Серії А.

Одужують не так

Просто нагадаємо, що нещодавно після ряду невдач Ювентус розгромив Болонью і обіграв Маккабі з Хайфи. Втім, потім туринці стрімко повернулися до свого природнього для нинішнього сезону стану, який показали з тими таки ізраїльтянами на виїзді. Тож не слід робити поспішних висновків і зараз.

З Емполі команда Аллегрі і справді не мала проблем, якщо не рахувати спроби Парізі пробити Щенсни здалеку і один дійсно хороший момент Дестро — там поляк знову теж був на місці. Мойзе Кін відзначився двома схожими м'ячами (один з яких, щоправда, не зарахували через офсайд), після удару Маккенні м'яч на якісь сантиметри перетнув лінію воріт, ну а Рабьо і взагалі оформив дубль. У француза хороша традиція: забивати тільки по 2, адже у першому матчі з Маккабі було те саме.

З цікавого — дебют у дорослому футболі 19-річного англійця Семюеля Ілінга. На 85 хвилині талановитий хлопчина замінив Філіпа Костича і посів його місце на лівому фланзі атаки.

Прощання зі сльозами на очах

У Салерно було мало цікавого у плані футболу, зате море цікавого у завершальному акорді Франка Рібері. 39-річний француз не грав, проте перед матчем вийшов попрощатися зі стадіоном і партнерами по команді. Хоча насправді прощався він із кар'єрою гравця, бо у самому клубі Франк схоже залишається на посаді асистента Давіде Ніколи.

Арекі гучно співав ім'я та прізвище людини, чиїм страшним сном колись став Артем Федецький. Рібері у свою чергу не міг стримати сліз. Це було і справді сильно. Хоча сам француз, гадаємо, мріяв відчути таке наприкінці кар'єри десь у Мюнхені...

Що ж до матчу, то відзначимо гол-красень Паскуале Маццоккі — мабуть, найяскравішого представника "морських коників" у новому сезоні.

Дербі делла Берлусконі, дербі делла Галліані, дербі делла Ломбардія

Сам друг путіна Берлусконі на матч проти колишнього клубу так і не прийшов — кажуть, був зайнятий політикою. Невже готувався до чергової неадекватної промови на тему війни в Україні?!

А якщо вже й придумувати цьому протистоянню сусідів ще одну назву, то звучатиме воно так — дербі красивих голів. Рахуймо: Браїм Діас знову продемонстрував свої спринтерські навички (з Юве було красивіше, але й тут непогано), Орігі забив свій дебютний м'яч за Мілан красивим дальнім ударом, а Філіппо Раноккья зі штрафного вперше відзначився у складі Монци.

Коротше кажучи, у "б'янкороссі" після хвилі перемог знову пішла хвиля поразок. Хоча мова тільки про чемпіонат, адже на тижні у Кубку підопічні Раффаеле Палладіно сенсаційно переграли на виїзді не зовсім основний (м'яко кажучи) склад Удінезе.

The show must go on

Якщо ви досі думаєте, що італійський футбол — це щось нудне, то просто перегляньте цей матч. Або хоча б останні 8 хвилин, котрі, як ми вже зазначили, було урочисто викладені на офіційному каналі Серії А.



Два найкращі гравці Інтера цього сезону Барелла та Мартінес, здавалось би, вирішили всі питання вже до 15 хвилини. Втім, "фіалки" стрімко увімкнули себе зразка минулого сезону і влаштували перестрілку, двічі за матч зрівнюючи рахунок. Особливо відзначимо гол Іконе після шикарного пасу Куаме — там прекрасно було абсолютно все.

Взагалі, сценарій з двома м'ячами на останніх секундах — до болі знайомий для Інтера останніх тижнів. Тут, щоправда, саме за підопічними Сімоне Індзагі було останнє слово. Хоча здавалось, що така класична для нього ще з часів Лаціо заміна нападника на захисника (у даному випадку — Мартінеса на Белланову) знову зіграє злий жарт.

До слова, у вболівальників Фіорентини і ненависників Інтера питання до переможного голу Мхітаряна — мовляв, Джеко штовхав Міленковича. Але тягне на фол воно так собі, будемо відверті.

Чи дасть команді Вінченцо Італьяно ця поразка імпульс? Як би це дико не звучало, але може й так. Та чи не пізно? Бо скоро Мундіаль...

Ось і казочці кінець?

Насправді, не слід гіперболізувати. Причому в обох випадках: "малювати" Удінезе як претендента на зону Ліги чемпіонів — настільки ж помилково, як зараз кричати про "кінець чергової вискочки".

Та будемо відверті: проти Торіно підопічні Андера Соттіла не зробили нічого хорошого. Навіть гол — це обрізка оборонця "биків" Зіми, якою не користатися було просто гріхом. У той час як гості забивали цілком природньо — Айна довершив класну комбінацію, а Пеллегрі скористався якісною передачею Влашича.

Наприкінці гри Бету класним ударом міг зрівнювати рахунок, проте, як-то кажуть, доля звела його з Ваньою Мілінковичем-Савичем. Тиждень для Удінезе невдалий — умовно другий склад вилетів у Кубку від Монци, а умовно перший програв Торіно. В обох випадках — на рідному Фріулі.

Торіно ж нарешті поклав край своїй жахливій серії з п'яти матчів чемпіонату без перемог. Так, на тижні у Кубку була розгромлена Чіттаделла (4:0), але класика про зовсім інші турніри ми цитувати не будемо.

У Бергамо з газоном бід нема

А у Лаціо — як з грою, так і з результатом. Команда наче не відчула відсутності найкращого бомбардира у своїй історії Чіро Іммобіле — замін-то нема, але є номінальний вінгер Феліпе Андерсона, який відмінно зіграв "фальшиву дев'ятку" і навіть відзначився голом. Невже у Саррі з ним вийде як із Мертенсом? Вболівальники "орлів" сподіваються, що Чіро повернеться швидше, ніж з'явиться така необхідність.

Окрема тема — святкування голу Дзакканьї у компанії рекордсмена Лаціо за кількістю матчів Штефана Раду. За день до гри він відзначив 36 День народження, і хай навіть грає румун мало, він так і не втратив статусу символа клубу.

Руслан Маліновський цього разу отримав цілий другий тайм, проте не показав нічого. Власне, як і сама Аталанта, яка не завдала за гру жодного удару у площину воріт вперше за три роки. Це було жахливо, а щодо Руслана — місце в основі так не повертають.

Колись це мало статися: оновлена Аталанта програла у цьому сезоні. І якщо раніше вона програвала за прекрасної гри, то зараз про це точно не скажеш. А Лаціо "Богиню" наздогнав за очками і перегнав за додатковими показниками — римляни тепер знову треті.

У Римі сонце сяє над Неаполем

Лучано Спаллетті вперше у тренерській кар'єрі здолав Жозе Моурінью. Воно-то й не дивно, коли один іде у ногу з часом, а другий шукає все нові виправдання своєму невмінню і небажанню розвиватися.

Не сказати, що Наполі у столиці виглядав настільки ж феєричним, яким ми його звикли бачити. Власне, певні натяки на те, що перемоги не можуть бути постійно аж такими яскравими, ми вже могли спостерігати у другому матчі з Аяксом і, частково, у поєдинку з Болоньєю. Але "партенопеї" все одно грають якісно і здобувають потрібний результат.

Рік тому саме Ромі на Олімпіко судилося перервати переможну серію Наполі. Цього ж разу їй це завадив зробити Віктор Осімген, який гучним словами закричав, чому Кріс Смоллінг вже 4 роки не може відкрити двері збірної Англії.

Жодного удару у площину воріт (ті ж 0:5, як і у матчі Аталанта — Лаціо), мінімум небезпеки біля власних воріт, 5 людей, які постійно зустрічають Кварацхелію і жодного результату. Відверто шкода, що клуб, який має великі ресурси витрачає їх на того, хто не вміє ними розпоряджатися.

Так, точно, не було ж Дібали...

Наполі здобув вже одинадцяту перемогу. І у "Сонячному дербі" (називається воно так за географічною ознакою), що в оригіналі "Derbe del Sole", її присмак завжди особливий. Такий же теплий, як і назва протистояння.

Перша пішла. Чи друга?

Максимально вдало минулий тиждень, як і початок нового, склалися для Сампдорії. Спочатку команда зусиллями уродженця Черкас Нікіти Контіні-Барановського пробилася до наступного раунду Кубка Італії, а тепер ще й здобула першу перемогу у нинішньому розіграші Серії А.

Знову не обійшлося без воротарської майстерності у відбитті пенальті, тільки цього разу за нього взявся вже Еміль Аудеро, який відбив удар Дессера на початку зустрічі.

Ну а переможний м'яч на свій рахунок записав Омар Коллі, який вдало підключився на стандарт і довершив комбінацію (якщо її такою можна назвати) точним ударом у порожні ворота.

Деян Станкович — тріумфатор. Слідом за давнім другом Моттою. "Тигри" ж залишаються єдиною командою, яка досі не перемагала. Також нижче за "Дорію" тепер і Верона.

Цікаве в інших матчах

- Марко Арнаутович скористався травмою Чіро Іммобіле і знову вийшов в одноосібні лідери бомбардирсьих перегонів — 7:6. Болонья у свою чергу здолала Лечче з рахунком 2:0 і здобула першу перемогу за тренерства Тьяго Мотти.

- Верона хоч і змогла абсолютно нелогічним чином відкрити рахунок у матчі з Сассуоло, проте цілком закономірно поступилася. Лоріенте забив красивий індивідуальний м'яч, а Фраттезі відзначився у новому сезоні вже вчетверте.

Сальваторе Боккетті поки ситуацію у стані "еллінів" точно не виправив — 2 матчі і 2 поразки з ідентичним рахунком 1:2, нехай навіть проти Мілана та Сассуоло.

Збірна туру

Найкращі голи туру

Паскуале Маццоккі (Салернітана)

Браім Діас (Мілан)

Дівок Орігі (Мілан)

Філіппо Ранокк'я (Монца)

Лаутаро Мартінес (Інтер)

Жонатан Іконе (Фіорентина)

Лука Йович (Фіорентина)

Арман Лоріенте (Сассуоло)

Турнірна таблиця

# И О 1 Наполі 11 29 2 Мілан 11 26 3 Лаціо 11 24 4 Аталанта 11 24 5 Рома 11 22 6 Удінезе 11 21 7 Інтер 11 21 8 Ювентус 11 19 9 Сассуоло 11 15 10 Торіно 11 14 11 Салернітана 11 13 12 Емполі 11 11 13 Болонья 11 10 14 Фіорентина 11 10 15 Монца 11 10 16 Спеція 11 9 17 Лечче 11 8 18 Сампдорія 11 6 19 Верона 11 5 20 Кремонезе 11 4



Наступний тур