Італія

Іспанця було поранено під час нападу на магазин.

Захисник італійської Монці Пабло Марі прокоментував напад божевільного у торговому центрі, після якого він отримав ножові поранення.

"Я був у торговому центрі. Моя дитина знаходилася у візку і ми йшли від крамниці до крамниці. Однак в один момент я відчув болісний удар у спину. Потім цей божевільний вдарив іншого чоловіка ножем у горло. Мені пощастило, але я бачив, як інша людина вмирала переді мною", — сказав Пабло Марі.

Найближчі кілька днів Пабло проведе у лікарні, після чого його випишуть. На його повне відновлення піде близько двох місяців.

Нагадаємо, декілька днів тому іспанець та ще шестеро перехожих стали жертвами пограбування супермаркету. На жаль, один із постраждалих помер від отриманих травм.