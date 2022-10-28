Німеччина

Німеччина може залишитись без провідного голкіпера.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр може не зіграти на ЧС-2022. Про це повідомив тренер "роттен" Юліан Нагельсманн.

"Я не можу від початку сказати, що він пропустить чемпіонат світу, але й не можу сказати, що він його зіграє. На жаль, я не ясновидець.

Нам хотілося б, щоб він зміг зіграти якнайшвидше, наприклад, у вихідні наступного тижня. Але я не впевнений", — підсумував коуч.

Нагадаємо, німець не грав майже місяць через травму, а в вересні він здав позитивний тест на коронавірус.