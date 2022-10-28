Італія

Іспанця було поранено під час нападу на магазин.

Захисник італійської Монці Пабло Марі успішно переніс операцію на спині після кримінального інциденту в одному із супермаркетів Мілана. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Іспанському футболісту зробили операцію на двох м'язах спини, які були пошкоджені внаслідок ножових поранень.

Найближчі кілька днів Пабло проведе у лікарні, після чого його випишуть. На його повне відновлення піде близько двох місяців.

Нагадаємо, вчора іспанець та ще шестеро перехожих стали жертвами пограбування супермаркету. На жаль, один із постраждалих помер від отриманих травм.

Минулого літа Марі перебрався з Арсеналу до Монцу, де виступає на правах оренди.