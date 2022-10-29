Італія

Міланський клуб одержав близько трьох мільйонів євро.

УЄФА виплатив міланському Інтеру грошову компенсацію за зупинку серця у півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена під час матчу Євро-2020. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, Інтер отримав три мільйони євро від УЄФА як компенсацію за інцидент на Євро-2020.

Нагадаємо, у данця під час матчу проти Фінляндії сталася зупинка серця. З того часу він переніс операцію та відновився — йому також було встановлено серцевий дефібрилятор, через який йому заборонили виступати в Італії.

Еріксен залишив Інтер взимку 2021 року і підписав контракт із Брентфордом. Після цього він став гравцем МЮ, підписавши контракт на три роки.