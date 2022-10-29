Міланський клуб одержав близько трьох мільйонів євро.
Крістіан Еріксен, Getty Images
29 жовтня 2022, 14:59
УЄФА виплатив міланському Інтеру грошову компенсацію за зупинку серця у півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена під час матчу Євро-2020. Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, Інтер отримав три мільйони євро від УЄФА як компенсацію за інцидент на Євро-2020.
Нагадаємо, у данця під час матчу проти Фінляндії сталася зупинка серця. З того часу він переніс операцію та відновився — йому також було встановлено серцевий дефібрилятор, через який йому заборонили виступати в Італії.
Еріксен залишив Інтер взимку 2021 року і підписав контракт із Брентфордом. Після цього він став гравцем МЮ, підписавши контракт на три роки.