Чтиво

Football.ua про трансферне життя минулого тижня.

Тиждень з 11 до 17 липня увінчався вдалим закриттям одразу кількох трансферних саг. Багато з того, на що всі так сильно чекали, стало реальністю. І у сьогоднішньому огляді минулих семи днів ми згадаємо найголовніше.

Рафінья: з Лідса до Барселони за 58 мільйонів євро + 9 у якості бонусів



Ця історія тривала надто довго. Спершу бразильського вінгера хотіли підписати, у першу чергу, лондонські клуби, та і сам він, таке враження, був не проти залишитися в АПЛ. Міг лиш перебирати — Тоттенгем, Арсенал чи Челсі йому ближче до душі. Чи може так: який район Лондона більше подобається? За 2 роки в Англії наїздитися до столиці Рафінья точно встиг!

Але раптом Рафінья почав співати про вселенську любов до Барселони. Ну просто до нестями він її кохає, з самого дитинства! І зірки ж тут чудово зійшлися, адже бачити 25-річного футболіста у своїй команді хотів особисто Хаві. Перемовини було довгими, проте успішними для всіх сторін.

Що ж, враховуючи ще й перепідписання Дембеле, із флангами у Барси все має бути добре. Та й не тільки з ними...

Роберт Левандовські: з Баварії до Барселони за 45 мільйонів євро + бонуси



Той випадок, коли можна стати живою легендою клубу, але наполегливим бажанням піти зруйнувати свою репутацію. Далеко не всі вболівальники Баварії тепер готові залишити Роберта Левандовські у своєму серці — аж надто некрасиво він себе вів по відношенню до клубу.

Інша справа, що в українців до "Льови" все одно залишиться величезна повага незалежно від клубних симпатій. Із діючих іноземних футболістів, мабуть, ніхто так не допомагає нашій країні. Принаймні, інформаційно.

У цьому трансфері дуже дивує вартість. 45 за "майже володаря" двох Золотих м'ячів — це замало. Навіть враховуючи 34 у серпні... Он, подивіться, скільки ті ж "синьо-гранатові" за Рафінью виклали!

Для Барси ж величезне стилістичне питання. Поляк більшу частину кар'єри грає зовсім в інший футбол, проте ми не сумніваємося, що його клас виходить далеко за рамки таких понять.

Каліду Кулібалі: з Наполі до Челсі за 38 мільйонів євро

У це міжсезоння Челсі втратив двох центрбеків — Антоніо Рюдігера та Андреаса Крістенсена, які тепер будуть боротися між собою в Ель-Класіко. Заміну треба було шукати оперативно, і "сині" з цим прекрасно впоралися.

Чесно кажучи, у трансфер Кулібали аж зовсім не вірилося. Він провів у Наполі цілих 8 сезонів, і останні роки 4 регулярно ширилися чутки про його перехід у топ-клуб. Результат завше був один — Каліду залишався на півдні Італії.

26-й номер — особливий для Челсі. Саме під ним у Наполі грав сенегалець. Ризикне посягнути на святе у Лондоні?

Рахім Стерлінг: із Ман Сіті до Челсі за 53 мільйони євро + бонуси



Ще один трансфер з боку "аристократів" та їхнього нового власника. Контракт до літа 2027 з опцією продовження.

У Сіті Стерлінг був гравцем основи, але не номером 1. До того ж, Гвардіола не дрімає і продовжує підсилювати команду за величезний рахунок шейхів. Тож Рахім вирішив перебратися до столиці і відчути тамтешні устрій і щастя.

Принаймні, стати залізобетонним основним лівим вінгером англієць точно може. І ви не лякайтеся, до Лос-Анджелесу Челсі через Тода Боелі не перебрався — це передсезонні збори проходять там.

Крістіан Еріксен: з Брентфорда до Манчестер Юнайтед у якості вільного агента

Трохи більше року тому весь світ жахнувся, коли Еріксен пережив серцевий напад під час матчу Данії та Фінляндії на Євро-2020. Тоді здавалося, що потрібно дякувати усім вищим силам за те, що Крістіан вижив, а говорити про продовження кар'єри ну зовсім не на часі. Серце — не місце для ризиків.

В Інтері Крістіан не залишився через заборону грати в Італії футболістам із встановленим кардіовертером-дефібрілятором. Протягом другої частини минулого сезону пограв за Брентфорд, провівши за лондонський клуб 11 матчів. Але Брентфорд та навіть нинішній МЮ — це різні планети.

30-річний данський футболіст був справжньою зіркою Тоттенгему, тож в АПЛ має великий досвід. І попри весь нейтралітет, у цьому тексті ми таки побажаємо футболісту великого успіху. А головне — міцного здоров'я.

А центр поля із Фернандешем та Еріксеном — це справжня краса, чи не так?

Лісандро Мартінес: з Аякса до Манчестер Юнайтед за 55 мільйонів євро

Ще одне підсилення команди Еріка тен Гага. Суб'єкт трансферу — найнижчий центральний оборонець планети Земля! Ну а як ще сказати, коли зріст аргентинця — 175 сантиметрів? Хтось каже, що може 178...

Насправді, тут нічого дивного — у наші часи інтелект дуже часто значить більше, ніж фізичні особливості. А перший пас у латиноамериканця — ще той!

Трансферна сага теж була довгою. "Манкуніанцям" наразі підсилення потрібні кров із носу, бо останній сезон із шостим місцем — це зовсім не рівень такого великого клубу.

Амстердамці ж у черговий раз стали хорошим трампліном для розвитку футболіста. На заміну чекаємо Матвієнка?

Поль Погба: з Манчестер Юнайтед до Ювентусу у статусі вільного агенту

От любить людина повертатися: спочатку з Ювентуса до майже рідного МЮ, а тепер з МЮ до Ювентуса, який теж не чужий серцю француза. І нічого дивного тут нема.

По-перше, Поль грав у Юве якраз під керівництвом Аллегрі, стосунки у футболіста і тренера пречудові. По-друге, у МЮ Погба останнім часом аж зовсім не був першою скрипкою.

Контракт — до літа 2026 року, особливий для туринців 10-й номер — на спині.

Федеріко Бернардескі: з Ювентуса до Торонто у статусі вільного агента



З Фіорентини до Юве Бернардескі переходив у статусі мега зірки і великої надії італійського футболу. У Флоренції він відігравав не менше роль, ніж К'єза. Проте доля вінгерів у Турині виявилася зовсім різною. Федеріко за 5 років не досяг того, що його тезка за два. Про Влаховича — навіть не говоримо...

У свої 28 Бернардескі поїхав жити у Канаду і заробляти великі гроші. Зіркою великого футболу він вже не стане. А тут — комфортний контракт на 4 роки і шанс бути головною зіркою принаймні однієї команди.

Ще й співвітчизники поруч — Доменіко Крішито та Лоренцо Інсіньє. Невже зона комфорту може бути, вибачте за тавтологію, ще комфортнішою?

Алессіо Романьолі: з Мілану до Лаціо у статусі вільного агента



Вихованець Роми, який з дитинства вболіває за Лаціо, про що (і не тільки) ми детально писали окремо. Та ще й нарешті здійснює заповітну мрію, у свої 27. Що може бути епічніше?

Із суто футбольної точки зору — прекрасний трансфер. Захисна ланка Лаціо — це суцільний сміх під кодовою назвою "Патрік". Тому приходи все нових і нових оборонців — це ознака того, що Саррі таки дотиснув Лотіто.

Та й у роздягальні "орлам" потрібен лідер, адже Штефан Раду ще якщо і посидить на лавці, то максимум рік. А Романьолі — це перший з часів Ді Каніо суто "корінний" Лаціале. Принаймні, в Італії його сприймають саме так.

Мілан? Вибачте, та Алессіо в останніх сезонах (особливо чемпіонському) грав відверто нікчемно. Якщо взагалі грав... Та й Ачербі може піти у зворотному напрямку!

Андрій Ярмоленко: з Вест Гему до Аль-Айну у статусі вільного агенту



Безумовно, цей перехід не потрапив би до нашого списку, якби мова не йшла про нашого співвітчизника, та ще й настільки легендарного для українського футболу.

Вибір Ярмоленка обговорили вже всі кому не лінь. Хтось каже, що Андрій між грошима та футболом обрав гроші. Проте ми скажем інакше: він обрав і гроші, і футбол, бо у Вест Гемі якраз-то мав тільки перше.

Стабільна ігрова практика хоч десь — це величезний плюс для національної збірної, а потім і для Динамо, бо повернутися туди Андрій ще може. А велика зарплата чернігівця — це плюс і для нашої славетної армії, адже допомога для фронту від Андрія з перших днів повномасштабної війни надходить колосальна.

Основний фактор, безумовно, Сергій Ребров. Попрацювати зі "своїм" тренером — величезний бонус для "Ярмоли". Навіть в ОАЕ...

На кого ще можна звернути увагу

Єгор Ярмолюк: з Дніпра-1 до Брентфорда — 1,5 мільйонів євро

Англія без наших "Ярмол" не може. 18-річний талантище Дніпра-1 має всі шанси стати зіркою європейського футболу у дуже юному віці, проте для цього до таланту обов'язково треба додавати кропітку працю. Поки — у команді B. АПЛ трошечки зачекає.

Артуро Відаль: з Інтера до Фламенго — вільний агент

Любитель випити та погуляти у свої 35 доїхав до Бразилії. І справді, якщо навіть з таким образом життя людина пограла в Ювентусі, Інтері, Барсі та Баварії — уявляти масштаби її потенціалу навіть страшно. Поглянемо, що ж вийде у чилійця на рідному континенті.

Нані: з Венеції до Мельбурну — вільний агент

І ще один колись зірковий футболіст у свої 35 шукає клуби по всьому світу. Австралія — це значно більш екзотично, ніж Бразилія! Що ж: у португальця справді була цікава кар'єра, проте стати десь мега зіркою йому не вдалося.

Неко Вільямс: із Ліверпуля до Ноттінгем Форест — 20 мільйонів євро

Контракт правофлангового бігунка підписаний на 4 роки. Для молодого футболіста — великі перспективи нарешті заграти в основі клубу АПЛ — нехай і новачка. Хлопцю, на наш превеликий жаль, і на мундіаль їхати. Зі збірною Уельсу.

Вейн Хеннессі: з Бернлі до Ноттінгем Форест — сума не фігурує

Ще один валлієць і кривдник збірної України раптом став "лісником". Зауважимо: в рази більший кривдник, адже 5 червня цей голкіпер зловив справжній кураж! Загалом все логічно, адже за Бернлі протягом минулого сезону тезка коньяку провів усього три матчі. Його рівень — явно на більшу кількість ігрового часу, і тепер у Хеннессі є 2 роки контракту з Ноттінгемом.

Брель Емболо: з Борусії М до Монако — 12,5 мільйонів євро

Після шести років у Німеччині (Шальке та Борусія Менхенгладбах) 25-річний швейцарець вирішив пограти у Франції — контракт підписаний до літа 2026 року. Пониження рівня чемпіонату, проте підвищення рівня команди. Власне, тут кожен сам робить вибір, і Емболо свій зробив.

Юго Екітіке: з Реймса до ПСЖ — оренда з правом викупу за 35 мільйонів євро

ПСЖ найчастіше потрапляє у такі списки після здійснення якихось мега дорогих трансферів відомих світових зірок. А тут — 20-річна надія французького футболу. Та і гроші, якщо ті таки доведеться сплатити наступного літа, за мірками парижан доволі скромні. Як-то кажуть, поживемо-побачимо.

Самуель Кастільєхо: з Мілану до Валенсії — вільний агент

Іспанець був настільки не потрібен Мілану, що попри контракт до літа 2023 року пішов прямо зараз у ролі вільного агента. І справді, Самі міг бути зіркою у більш темні для "россонері" часи, тоді як зараз йому місця на полі просто немає.