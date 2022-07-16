Англия

Згадуємо, як данець повернувся у велику гру.

12 червня 2021 року – день, який назавжди розділив життя Крістіана Еріксена на “до” та “після”. Починав цей день він як зірка європейського футболу, від якої чекали успіхів на чемпіонаті Європи. Закінчував – у статусі людини, під питанням для якої був сам факт подальшого нормального життя.

Тепер Еріксен підписує контракт із Манчестер Юнайтед, таким чином повертаючись у світовий топ. Ми вирішили згадати, як він пережив цей рік.

Момент нападу: Сімон К'єр, можливо, врятував йому життя

Коли Еріксен знепритомнів, першим до нього підбіг Сімон К'єр . Гравець Мілана здійснив приблизно те саме, що й Джаба Канкава у ситуації з Олегом Гусєвим: перевірив, чи не запав язик, врятував від можливого удушення.

Головний лікар збірної Данії Мортен Бєсен розповів про події відразу після нападу: “Коли Крістіан упав, нас покликали на поле. Стало зрозуміло, що він непритомний. Коли ми підбігли, він лежав на боці і дихав, а серце його билося. Потім ситуація різко змінилася і ми зробили йому масаж серця. Нам фантастично швидко та якісно допомогли екстрені служби. Після одного розряду дефібрилятора ми повернули його до життя”.

Гравця відвезли до шпиталю Копенгагена, де він дуже скоро прийшов до тями. Тренер збірної Данії Каспер Юлманд: “Він більше турбувався за нас – типовий Крістіан. Говорив, мало що пам'ятає, і більше переживає за команду... Він сказав нам, що хоче, щоб ми грали далі”. Збірна Данії зіграла того ж дня – програла фінам, але навіть без Еріксена дійшла до півфіналу Євро.

Вже в серпні Еріксен записав відео на підтримку 9-річної дівчинки, яка теж мала операцію зі встановлення дефібрилятора:

Christian Eriksen sent this video message to a young 9 year-old girl who is also due to have an ICD fitted. Class 👏💙



pic.twitter.com/cPcbIPXYJl — COYS.com (@COYS_com) August 9, 2021

Повернення на поле: бан в Італії, тренування в Данії, перехід до самого датського клубу АПЛ

Вже тоді, у серпні, Еріксен казав: “Через чотири-п'ять місяців я знову почну грати. Зі мною все в порядку”. Але вже тоді член науково-технічного комітету Італійської федерації футболу заявив: «Крістіану Еріксену не можна дозволяти грати в Італії. Якщо гравцю видалять дефібрилятор, що підтвердить усунення патології, він зможе повернутися до гри за Інтер». Ніякі слова Сімоне Індзагі та партнерів Інтера не мали ефекту.

Вже в грудні Крістіан почав тренуватись зі своїм рідним клубом – датським Оденсе. Там він підтримував форму, переконався, що зможе витримувати навантаження професійного спорту і незабаром підписав професійний контракт. Еріксена підписав Брентфорд – клуб, у якому Крістіан став уже восьмим датським футболістом. З Данії родом і тренер Томас Франк, який працював із Крістіаном у юнацьких збірних Данії.

Брентфорд готував Еріксена до повернення у гру поступово. Спершу спеціально зіграв товариський матч проти команди п'ятої ліги Саутенд Юнайтед. Крістіан відзначився у цьому матчі асистом:

Потім випустив на заміну:

І лише 5 березня випустив у стартовому складі:

Виступи в Брентфорді : врятував клуб від вильоту, купався в променях обожнення

Можливо, на той момент у топ-клубів і були сумніви, чи Еріксен здатний виступати на рівні вищому, ніж Брентфорд . Але Крістіан їх розвіяв більш ніж впевнено, в найкоротші терміни став одним із найкращих гравців усієї ліги. Усього 938 хвилин у сезоні вистачило Еріксену , щоб створити для своїх партнерів 30 (!) гольових моментів. З тих, що зіграли хоча б сотню хвилин у всій лізі, тільки Кевін де Брейне перевершив данця за частотою створення шансів для партнерів.

Безумовно, Брентфорд красиво розпочав сезон і заслужив багато компліментів за хорошу гру ще до трансферу Еріксена . Але цей матч з Ньюкаслом, в якому дебютував Еріксен, став закінченням дев'ятиматчевої серії, в якій “бджоли” заробили лише одне очко. До стилю гри Брентфорда звикли, відсутність топових гравців вже сильно давалася взнаки, і до кінця лютого новачок АПЛ виглядав одним з головних претендентів на виліт.

Із 11 матчів, які Крістіан розпочав у стартовому складі, Брентфорд виграв сім. Розгромив на виїзді Челсі, обіграв Вест Гем, а про матчі з аутсайдерами і говорити нічого – завдяки одному-єдиному трансферу Брентфорд став командою іншого рівня. Захоплює сам факт моментального перетворення команди: Еріксен став тим самим героєм, завдяки якому Брентфорд почав грати на рівні претендента на зону ЛЧ.

І все це – на тлі повсюдного обожнювання. У тому самому матчі з Норвічем данець зійшовся в єдиноборстві з Брендоном Вільямсом, але гравець “канарок” внаслідок цього його тільки обійняв:

А після матчу з Тоттенхемом Еріксен вийшов до фанатів колишнього клубу та підписав одному з них футболку:

Після такої половини сезону Еріксен заслужив право обирати з великих клубів. Йому 30 років, але для плеймейкерів це скоріше час розквіту, ніж згасання. За три роки в Голландії він виграв п'ять трофеїв, за півтора в Італії став чемпіоном, але весь час в Англії, де він сяяв найбільше, поки не принiс Крістіану трофеїв. Перехід до Манчестер Юнайтед – спроба закрити гештальт і тут.

Єдине, дуже дивує, що в нинішній Серії А не зробили для Еріксена жодного терапевтичного виключення. Вже очевидно, що з дефібрилятором данець грає на тому ж рівні, що й без нього – і набагато зоряніша ліга не побачила перешкод для його виступів у своїх лавах. Фактично, Серія А загалом та Інтер зокрема втратили одну з головних своїх зірок.