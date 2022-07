12 червня 2021 року – день, який назавжди розділив життя Крістіана Еріксена на “до” та “після”. Починав цей день він як зірка європейського футболу, від якої чекали успіхів на чемпіонаті Європи. Закінчував – у статусі людини, під питанням для якої був сам факт подальшого нормального життя.

Тепер Еріксен підписує контракт із Манчестер Юнайтед, таким чином повертаючись у світовий топ. Ми вирішили згадати, як він пережив цей рік.

Коли Еріксен знепритомнів, першим до нього підбіг Сімон К'єр . Гравець Мілана здійснив приблизно те саме, що й Джаба Канкава у ситуації з Олегом Гусєвим: перевірив, чи не запав язик, врятував від можливого удушення.

Головний лікар збірної Данії Мортен Бєсен розповів про події відразу після нападу: “Коли Крістіан упав, нас покликали на поле. Стало зрозуміло, що він непритомний. Коли ми підбігли, він лежав на боці і дихав, а серце його билося. Потім ситуація різко змінилася і ми зробили йому масаж серця. Нам фантастично швидко та якісно допомогли екстрені служби. Після одного розряду дефібрилятора ми повернули його до життя”.

Гравця відвезли до шпиталю Копенгагена, де він дуже скоро прийшов до тями. Тренер збірної Данії Каспер Юлманд: “Він більше турбувався за нас – типовий Крістіан. Говорив, мало що пам'ятає, і більше переживає за команду... Він сказав нам, що хоче, щоб ми грали далі”. Збірна Данії зіграла того ж дня – програла фінам, але навіть без Еріксена дійшла до півфіналу Євро.

Вже в серпні Еріксен записав відео на підтримку 9-річної дівчинки, яка теж мала операцію зі встановлення дефібрилятора:

Christian Eriksen sent this video message to a young 9 year-old girl who is also due to have an ICD fitted. Class 👏💙



pic.twitter.com/cPcbIPXYJl