Італія

Аталанта намагається не відставати від Наполі.

У 12-му турі Серії А Аталанта нашого Руслана Маліновського відправилась в гості до Емполі. Українець вшосте поспіль не потрапив до основи команди Гасперіні на матч чемпіонату.

Без Маліновського бергамаски забили двічі завдяки успішним діям Гатебура і Лукмана. Через 5 хвилин після другого голу українець вийшов на поле і відіграв до фінального свистка, але результативними діями не відзначився.

2:0 — Аталанта перемогла Емполі та продовжує триматись від Наполі на відстані п'яти очок. Щоправда, сьогодні підопічні Гасперіні можуть відкотитись на третє місце, якщо Мілан в гостях здолає Торіно.

Емполі — Аталанта 0:2

Голи: Гатебур, 32, Лукман, 59

Емполі: Вікаріо - Ебуехі, Де Вінтер (Камбіаги, 56), Луперто (Валюкевич, 46) — Какаче, Хендерсон (Фацціні, 66), Марін — Бандінеллі (Акпа-Акпро, 77), Байрамі, П'яца (Ісмаїлі, 5)

Аталанта: Муссо — Толой, Деміраль, Скальвіні (Джимсіті, 55), Гатебур — Пашаліч, Коопмейнерс, Меле (Зортеа, 89), Едерсон (Маліновський, 65), Лукман (Околи, 89), Хойлунд (Сапата, 65)

Попередження: Де Вінтер, 38, Дестро, 39 — Гатебур, 83

Нереалізований пенальті: Коопмейнерс, 42 (воротар).