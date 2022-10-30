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Футболіст висловився з приводу майбутнього чемпіонату Європи.

Гравець молодіжної збірної України Антон Боль прокоментував майбутнє ЄВРО-2023, де зіграє національна команда.

"Група в нас рівна. Вважаю, що молодіжній збірній України до снаги через чемпіонат Європи потрапити на Олімпійські ігри. На майбутньому ЄВРО ми маємо показати свій найкращий футбол, як, наприклад, у другій грі відбірного турніру з Францією. Ми будемо дуже мотивовані", — цитує футболіста офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що Україна U-21 поступилась Словаччині в першому матчі за путівку на ЄВРО-2023, проте змогла виправити ситуацію.

Турнір пройде у червні-липні 2023 року у Хорватії. Україна в групі зіграє з господарями турніру румунами, а також з іспанцями й хорватами.

Раніше висловились з приводу майбутнього ЄВРО-2023 Михайло Мудрик та Микола Кухаревич.