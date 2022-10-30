Україна

Дніпряни з комфортним відривом очолюють турнірну таблицю.

В Ужгороді на стадіоні Авангард Дніпро-1 приймав Чорноморець в рамках 10-го туру чемпіонату України. Нагадаємо, вчора Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією, що значно покращило настрій підопічним Кучера напередодні поєдинку з одним з аутсайдерів чемпіонату.

"Спортклубівці" повністю переграли суперника, але спромоглися лише на один забитий м'яч. В середині першого тайму Піхальонок забив з передачі Бузанелло. Щоправда, не обійшлося без допомоги рикошету. М'яч залетів у ворота після прикрої зрізки від Політила.

Після перерви Дніпро-1 продовжив вести гру, проте відзначитись вдруге їм не вдалось. Перемога дніпрян — 1:0.

Зароблені три бали в Ужгороді допомогли підопічним Кучера відірватись від Шахтаря в турнірній таблиці на 5 очок. Щоправда, у "гірників" одна гра в запасі. А от Чорноморець продовжує перебувати на дні турнірної таблиці, маючи всього три очки після дев'яти матчів.

У наступному турі Дніпро-1 прийматиме Минай, а Чорноморець — кризове Динамо.

Дніпро-1 — Чорноморець 1:0

Гол: Піхальонок, 23.

Дніпро-1: Валеф — Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк — Амаш, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Назаренко — Довбик

Чорноморець: Непогодов — Єрмаков, Манджрекар, Селін, Путря — Кравченко, Політило, Брагару, Бобко, Бадібанга — Гладкий.

Попередження: Сваток, 19, Сарапій, 72 — Бабібанга, 40, Гладкий, 43.