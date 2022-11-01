Італія

Розповідаємо про перепитії минулого туру чемпіонату Італії.

Дванадцятий тур італійського чемпіонату став такою собі підготовкою до тринадцятого.

Команди своїми результатами навіть підлаштували нам таблицю так, аби на наступних вихідних ми отримали не тільки Дербі Рима та всієї Італії, але й протистоянням між другим та першим колективами Серії А. Тож там прихильники Кальчо та всього світового футболу точно не сумуватимуть, а Італія буде у світових трендах.

Втім, і на минулому вік-енді не обійшлося без цікавинок і навіть скандалів. Це Італія — хіба ж тут буває інакше?!

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 12 ТУР

Вітя вийшов

Матчі Наполі у цьому сезоні діляться на 2 типи. Перший: розгромили без жодних шансів для суперника, другий — переграли, подарувавши опонентам хоча би мінімальні можливості за щось да й зачепитися. У суботньому поєдинку проти Сассуоло сталося перше.

Знову просто неймовірно виглядав лівий фланг, на якому справжні дива витворяли Маріу Руї та Хвіча Кварацхелія. Саме португало-грузинська зв'язка народила третій гол — цієї передачею португальця можна любуватися вічно. З шістьма асистами він є найкращим асисентом серед крайніх оборонців топ-5 чемпіонатів Європи. У "Кварадони" — гол+пас.

Головним же героєм матчу став нігерієць Віктор Осімген, який вийшов на першу сходинку у заліку бомбардирів. У минулому турі людина відзначилася переможним голом у ворота Роми, а тепер ще й познущалася над командою Діонізі. Аплодисменти, та й не тільки вони.

Стара гвардія не може — молода допоможе

Ювентус, який 1 листопада святкує своє 12-річчя, у грі з Лечче був близький до чергової ганьби. Втім, як би це дико не звучало, але можна похвалити Аллегрі: гол організували 2 молоді футболісти, в яких він повірив і випустив на заміну — Ілінг віддав, Фаджолі прекрасно пробив.

Та ми хвалити Макса не будемо: на лавці запасних туринської команди було 8 футболістів, двоє з яких — воротарі, ще двоє — центральні оборонці. Поява на полі як англійця, так і італійця не виходила за межі розуміння.

"Б'янконері" раділи голу так, наче забили у фіналі рідної Суперліги, а не у рядовому матчі Серії А. Великою мірою, через прізвище автора забитого м'яча, бо ж за дорослу команду Юве 21-річний Фаджіолі раніше не забивав. Вийшла справжня "цукерочка", як би це не дивно звучало про гол з меж чужого штрафного майданчика. Траекторія, політ м'яча — власне, оцінити це ви можете у голосуванні знизу, хоча ми ні за кого не агітуємо.

Що ж до 19-річного Семуеля Ілінга, то цей парубок віддає гольову передачу у другому матчі поспіль. Спочатку на Міліка у Лісабоні, тепер на Ніколо у Лечче. Костич не такий вже й поганий, але чомусь здається, що англієць відтепер точно матиме більше ігрового часу, ніж 10-20 хвилин на гру. Звісно, коли залікує травму, отриману наприкінці матчу...

А, і ще. Недільна поразка Лаціо від Салернітани, про яку ми ще обов'язково поговоримо, зробила захист туринців найкращим у чемпіонаті. У команди Аллегрі — 7 пропущених, у "орлів" — 8.

Негостинний прийом старого знайомого

По-перше, Деян Станкович — колишній гравець і справжня легенда Інтера. По-друге, до заявки Інтера останнім часом почав потрапляти його син Александар, який у 2005 році вже народився у Мілані. Цей матч, до слова, став виключенням. По-третє, сам Станкович-старший та Індзагі-молодший (он як!) — колишні партнери по чемпіонському Лаціо-2000. Їм точно завжди є що пригадати і про що поговорити.

Очевидно, що закріпити нещодавні успіхи "Самп" було дуже важко. Інтер почав набирати форму і бути схожим на команду топ-рівня, та й проти суперників рівня "Дорії" він не мав проблем навіть на початку сезону. Досвід успішних матчів генуезького колективу проти грандів у цьому сезоні в основному приходить на домашні поєдинки, тож його тут теж було важкувато застосувати.

Де Врей забив головою після подачі з кутового, а Барелла та Корреа забили штрафні шедеври. При чому у випадку Барелли найгеніальнішим був ассист від Бастоні. Втім, Ніколо вже привчив нас до того, що може забивати будь-яким чином, а от Хоакін цього разу продерся, таке враження, крізь три чверті поля, та ще й пробив так, що взяти було просто неможливо. Браво!

І як же ж багато у цьому матчі "духу Лаціо". З римським клубом тісно пов'язані 2 тренери і 2 автори голів — хоча про де Врея у присутності тіфозі "б'янкочелесті" так не кажіть, це для них персона вельми ненависна.

Без жодних питань

Аталанта після поразки у минулому турі від Лаціо могла "поплити", а могла "залишитися на плаву". Сталося друге.

Емполі — такий собі показник. Особливо, якщо ми поговоримо про суперників вищої когортки, з якими команда Паоло Дзанетті грає відверто паршиво. Але що подобалося у виконанні бергамасків того недільного дня — так це яскрава комбінаційна гра. "Сині" якимсь дивом переграли "Богиню" за володінням м'яча, але Аталанта знову радувала своїми фірмовими "мереживами" біля чужих воріт. Власне, наслідком цього став перший гол — комбінація на 10+!

Рахунок мав бути значно більшим, ніж 0:2. І мова тут далеко не тільки про незабитий Копмейнерсом пенальті. Просто на половині поля господарів проходила більша частина гри, а Адемола Лукман не втомлювався демонструвати свої індивідуальні навички. Бергамаски вийшли на друге місце, а Торіно згодом допоміг їм його зберегти.

Руслан Маліновський? З'явився на полі на 65 хвилині замість Едерсона і знову нічим не запам'ятався. Його оцінка за даними SofaScore — 6.4. Найгірша в усій Аталанті і на пару з оборонцем Емполі Тайронном Ебуехі, третя найгірша в обох командах.

Ну нарешті!

Масштаби нефарту Фіорентини у цьому сезоні дуже великі. Тут і мегаскладний календар із плей-оф Ліги Конференцій, і періодичні кадрові втрати (хоча у кого їх нема?), і невезіння по ходу матчів. Нема сенсу ходити далеко — візьмемо останній поєдинок з Інтером. До того ж, суперники вже навчилися читати гру Вінченцо Італьяно.

Зі Спецією "фіалки" знову продемонстрували феноменальні показники. Просто уявіть: 27:10 на їхню користь за ударами, але за ударами у площину воріт — 6:5 на користь Спеції. І навіть не дивлячись на вилучення у складі суперника, гості могли так і не вирвати перемогу... навіть вирвали її в атаці, де забили не з першої спроби! Все було, що називається, "на тоненького", але завершилося успіхом.

Відзначимо, що гравці Фіорентини обидва голи святкували і обіймах з Італьяно. Футболісти не на словах, а на ділі грають за тренера. І вони поруч із ним у скрутний час. Та й для самого сеньйора Вінченцо було дуже особливо перемогти свою колишню команду — він їй дав багато, але й та віддячила не меншим.

Віктор Коваленко у складі "орлят" не грав — наш співвітчизник лікує травму.

Сенсація з присмаком скандалу

Лаціо у матчі з Салернітою ніщо не віщувало біди. І справа тут навіть не тільки у давніх "дружніх" стосунках клубів (після продажу Лотіто "морських коників" вони вже під питанням), а у банальній різниці у класі. Якщо говорити мовою фактів: можна просто поглянути, у якій формі і з якою статистикою (зокрема в обороні) підходили до гри "б'янкочелесті".

Наприкінці першого тайму Дзакканьї блискучо скористався неймовірно передачею Луїса Альберто (не дарма вболівальники Лаціо називають іспанця Magic Luis), а на початку другого прекрасний шанс змарнував Матіас Весіно — колектив із Салерно врятував Луїджі Сепе. Уругвайського хавбека Лаціо можна назвати одних із головних антигероїв поєдинку — він же змарнував чудову нагоду зрівняти рахунок, коли той вже був 1:2.

Втім, головний антигерой, це, мабуть, Іван Проведель. Люблячий росію голкіпер Лаціо незрозуміло де знаходився під час "перекидання" від Кандреви (навряд Антоніо застосував би цей "трюк", бачачи воротаря на місці), а згодом не дотягнувся до м'яча під час прострілу Брадарича на Діа. Хіба другий м'яч, забитий колишнім "романістою" Федеріко Фасіо — точно не "парафія" Івана.

Скандал гри — жовта картка Мілінковичу-Савичу, яка стала для серба вже п'ятою у сезоні. Тут ми надамо слово Мауріціо Саррі і відзначимо, що не погодитися з ним важко. "Орли" підходять до "Дербі делла Капітале" тепер не тільки без Чіро.

У когось закінчилася серія з шести матчів без пропущених м'ячів, хоча це й не позбавило його місця у топ-4. Хтось же у свою чергу закріпився у середині таблиці і здобув другу перемогу поспіль. І першу — з Франком Рібері на тренерській лаві. Він тепер надійна права рука Давіде Ніколи. Чи ліва, якщо згадати, де француз любив грати.

Ще одна сенсація. І скандал тут також був

Труднощі Мілана мали колись да й вилізти у фіаско у матчі Серії А. Тим, хто "ощасливи" понівечену травмами команду Піолі став Торіно.

Мілан в обох таймах повністю переграв суперника, проте "бики" знайшли своє спочатку на стандарті, а потім у швидкій атаці після введення м'яча у гру голкіпером Ванею Мілінковичем-Савичем. До речі, гол івуарійця Коффі Джіджі відзначимо особливо — для нього він перший у футболці Торо за 75 матчів у футболці клубу.

Що ж до скандалу, то був він тут зі сторони переможців. Івана Юрича вельми обурило, що Мессіас, забиваючи гол, просто-напросто відштовхнув Буонджорно. Для хорвата вироки слідували один за одним — жовта, жовта і червона. Ну не міг він вгамувати свою гарячу балканську пристрасть!

Торіно це не завадило здобути другу перемогу поспіль — і вслід за Удінезе знову проти прекрасної команди. Йому, як і Фіорентині, дуже часто не щастило, але доля вміє повертати своє. "Россонері" ж у свою чергу "повернули" друге місце Аталанті. Чи надовго?!

Австралійський камбек

Юні футболісти у цьому турі вирішили долю матчу не тільки Ювентуса, але й Роми. 18-річний хавбек Крістіан Вольпато — справжній "вовк" матчу!

На 57 хвилині уродженець австралійського Кампердауна і вихованець австралійського футболу з італійським паспортом з'явився на полі, а в останні хвилини матчу розпочав свою зіркову виставу. На 87 хвилині він скористався прекрасними індивідуальними діями опорника Неманьї Матича і наніс точний більярдний удар з рідної лівої, а згодом ще й просто геніально знайшов Стефана Ель-Шаараві.

Зазначимо, що для усіх авторів голів у цьому матчі точні удари стали першими у сезоні. Мова не тільки про Вольпато, але й про поляка Павела Давідовича з Верони, Ніколо Дзаньоло і, звісно, "Фараона". Це виходить останній гол "вовків" — зв'язка Австралії та Єгипту? Годі, бо обидва вони — італійці!

Що найважливіше для команди Жозе Моурінью — напередодні римського дербі "джалороссі" випередили "б'янкочелесті" і підходять до "делла Капітале" у зоні Ліги чемпіонів. Маючи на руках такі бонуси — не гріх і над промахом Абрагама по порожнім воротах по-доброму пожартувати.

Ну і ще 2 матчі, чого вже там!

- Гра між такими співзвучними і по-різному веселими Кремонезе й Удінезе закінчилася нулями. Так буває! По грі "зебри" "тигрів" переважали, проте кожна з команд нанесла однакову кількість ударів — по 13. Жерару Деулофеу нещастило у Кремоне найбільше — він не реалізовував момент за моментом, у тому числі не зміг забити з убивчого моменту на останніх секундах поєдинку.

Якщо брати всі турніри, то Удінезе не перемагає вже у п'ятому матчі поспіль, якщо брати всі турніри. Команда Андреа Соттіла наразі восьма. Кремонезе — досі останній, але тепер у "спарці" з Вероною.

- Монца у цьому сезоні грає "серіями". Зміна тренера подарувала емоційний підйом, проте згодом все повернулося "на круги своя". Слідом за трьома перемогами поспіль — 3 поразки. Так, з обмовкою про перемогу над другим складом Удінезе у Кубку, але все ж.

Що ж до Болоньї, то цю команду і особисто Тьяго Мотту слід привітати з другою перемогою поспіль. Або третьою, якщо рахувати кубкову гру проти Кальярі. У понеділок ввечері "россоблу" продемонстрували прекрасний характер, за що їм не можна не поаплодувати.



Найкращі голи туру

Хвіча Кварацхелія (Наполі)



Ніколо Фаджолі (Ювентус)

Ніколо Барелла (Інтер)

Хоакін Корреа (Інтер)

Антоніо Кандрева (Салернітана)

Крістіан Вольпато (Рома)

Турнірна таблиця

# И О 1 Наполі 12 32 2 Аталанта 12 27 3 Мілан 12 26 4 Рома 12 25 5 Лаціо 12 24 6 Інтер 12 24 7 Ювентус 12 22 8 Удінезе 12 22 9 Торіно 12 17 10 Салернітана 12 16 11 Сассуоло 12 15 12 Болонья 12 13 13 Фіорентина 12 13 14 Емполі 12 11 15 Монца 12 10 16 Спеція 12 9 17 Лечче 12 8 18 Сампдорія 12 6 19 Верона 12 5 20 Кремонезе 12 5

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