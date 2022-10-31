Україна

Хавбек криворізької команди вважає, що гості заслуговували на більше в матчі з Динамо.

Півзахисник криворізького Кривбасу Дмитро Хомченовський прокоментував матч проти київського Динамо — 1:3 у 10 турі VBET Ліги.

"Почали добре, але прикрі помилки на рівному місці призвели до двох пропущених голів. Після такого непросто грати проти Динамо. Наша команда дуже засмучена, адже були моменти, які потрібно було реалізовувати, й підсумок матчу міг бути зовсім інший. Трохи не вистачило класу", — приводить слова Хомченовського офіційний сайт Кривбасу.

Відео голів та огляд матчу між Динамо та Кривбасом дивіться на Football.ua.