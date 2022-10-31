Іспанія

Матч з Жироною став досить скандальним та може мати наслідки для італійського наставника мадридського Реала.

Головного тренера Реала Карло Анчелотті можуть усунути на 4 матчі за висловлювання про суддівство в матчі Ла Ліги проти Жирони.

Як повідомляє AS, федерація футболу Іспанії відкрила дисциплінарний процес щодо тренера, який дозволив собі розкритикувати арбітра Маріо Мелеро Лопеса. Італійцю загрожує дискваліфікація терміном від 2 до 4 матчів. Щоправда, остаточне рішення у цій справі буде ухвалено після чемпіонату світу у Катарі.

Повідомляється, що керівництво мадридців має намір оскаржити рішення, якщо тренера таки дискваліфікують.

На цей момент Реал посідає перше місце у таблиці Ла Ліги із 32 очками в активі. Барселона — друга з 31 балом.