Україна

Українець впевнений, що чорна смуга залишилась позаду.

Захисник Динамо Олександр Караваєв підбив підсумки матчу 10-го туру VBET Ліги, в якому кияни перемогли Кривбас (3:1).

"Було дуже важливо перемогти, адже ми втратили багато очок, і в єврокубках справа у нас зовсім не пішла. Через свої помилки ми втрачали очки. Тому перемога над Кривбасом — це новий ковток. Думаю, далі все піде набагато краще, ніж було раніше.

Динамо — клуб із великою історією, тому тут завжди буде тиск, якщо немає відповідного результату. Потрібно сприймати це як належне, справлятися з тиском і професійно ставитися як до тренувань, так і до матчів. Робити свою справу та виконувати те, що нам каже тренер. Якщо ми будемо виконувати настанови тренерського штабу, у нас все буде добре.

А що стосується психології, то над цим компонентом потрібно працювати — як індивідуально, так і в колективі. Психологічний фактор — дуже важливий момент у нашій кар'єрі", - приводить слова Караваєва офіційний сайт Динамо.

Відео голів та огляд матчу між Динамо та Кривбасом дивіться на Football.ua.