Українець впевнений, що чорна смуга залишилась позаду.
Олександр Караваєв, офіційний сайт Динамо
31 жовтня 2022, 18:39
Захисник Динамо Олександр Караваєв підбив підсумки матчу 10-го туру VBET Ліги, в якому кияни перемогли Кривбас (3:1).
"Було дуже важливо перемогти, адже ми втратили багато очок, і в єврокубках справа у нас зовсім не пішла. Через свої помилки ми втрачали очки. Тому перемога над Кривбасом — це новий ковток. Думаю, далі все піде набагато краще, ніж було раніше.
Динамо — клуб із великою історією, тому тут завжди буде тиск, якщо немає відповідного результату. Потрібно сприймати це як належне, справлятися з тиском і професійно ставитися як до тренувань, так і до матчів. Робити свою справу та виконувати те, що нам каже тренер. Якщо ми будемо виконувати настанови тренерського штабу, у нас все буде добре.
А що стосується психології, то над цим компонентом потрібно працювати — як індивідуально, так і в колективі. Психологічний фактор — дуже важливий момент у нашій кар'єрі", - приводить слова Караваєва офіційний сайт Динамо.
Відео голів та огляд матчу між Динамо та Кривбасом дивіться на Football.ua.