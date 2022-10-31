Тренер залишиться в команді щонайменше на три роки.
СТЕФАНО ПЬОЛІ, GETTY IMAGES
31 жовтня 2022, 20:07
Мілан оголосив про продовження угоди з головним тренером Стефано Піолі. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Новий контракт розрахований до кінця червня 2025 року. Минула угода з італійським фахівцем закінчувалась в кінці цього сезону.
Нагадаємо, що минулого Піолі привів Мілан до першого з 2011 року чемпіонства в Серії А. Італієць працює у клубі з жовтня 2019-го.
Наразі Мілан йде на третій позиції в Серії А, відстаючи від лідируючого Наполі на шість очок.