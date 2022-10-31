Італія

Тренер залишиться в команді щонайменше на три роки.

Мілан оголосив про продовження угоди з головним тренером Стефано Піолі. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Новий контракт розрахований до кінця червня 2025 року. Минула угода з італійським фахівцем закінчувалась в кінці цього сезону.

Нагадаємо, що минулого Піолі привів Мілан до першого з 2011 року чемпіонства в Серії А. Італієць працює у клубі з жовтня 2019-го.

Наразі Мілан йде на третій позиції в Серії А, відстаючи від лідируючого Наполі на шість очок.