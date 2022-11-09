Італія

Клуб виступив із офіційною заявою.

Мілан офіційно оголосив про припинення співпраці зі своїм генеральним директором Іваном Газідісом. Термін дії угоди з функціонером триває до 5 грудня.

Відзначимо, що уродженець Південної Африки був призначений на посаду в італійському клубі 1 грудня 2018 року. До того Газідіс обіймав мав ідентичну роль у лондонському Арсеналі.

"Від імені всіх, хто пов'язаний з клубом Мілан, я хотів би висловити щиру подяку Івану за його пристрасть і відданість, а також за значний внесок, який він зробив в успіх цього футбольного клубу.

Як я сказав під час наших нещодавніх зборів акціонерів, дуже легко бути головою організації, яка має генерального директора такого рівня, як Іван Газідіс. Я також хотів би особисто побажати йому спокійного та заслуженого часу з родиною та успіхів у його наступній професійній кар’єрі" — прокоментував цю подію керівник чемпіона Італії Паоло Скароні.

"Я дуже сильно завдячую цьому клубу, його людям, уболівальникам і цьому місту, яке буквально врятувало мені життя. Якщо клуб зараз у кращому становищі, ніж тоді, коли я прийшов, це повністю завдяки роботі тих, хто мене оточував, від нашої власників і голови до наших головних тренерів, їхніх тренерських штабів, наших спортивних директорів.

Наші гравці та кожен молодий хлопець чи дівчина з мрією у наших Академіях, наші скаути, аналітики, медичний і допоміжний персонал, наше керівництво та всі надзвичайні люди, які живуть і віддають усе, що мають для цього клубу. Я мав честь працювати з ними всіма. Я не сумніваюся, що ці люди, яких ми маємо на кожній посаді, виведуть клуб на новий рівень у наступні роки.

Нарешті, я хочу особисто подякувати нашим уболівальникам. Наші вболівальники провели свій клуб (і мене) у важкі часи завдяки своїй вірі та своїй силі. Я назавжди збережу у своєму серці те, як вони висловлювали свою підтримку мені коли мені було погано (нещодавно Газідіс переміг рак — Прим). Вони заслуговують на все хороше. Я можу покинути клуб, але клуб ніколи не покине мене" — підсумував Газідіс.

"Россонері" зазначають, що до закінчення контракту 58-річний функціонер працюватиме у клубі. Найближчим часом Мілан оголосить ім'я його наступника.