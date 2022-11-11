Українець відзначився результативною передачею у матчі проти Лечче.
Руслан Маліновський, Getty Images
11 листопада 2022, 11:41
Авторитетний портал SofaScore представив символічну збірну за підсумками 14 туру італійської Серії А.
До кращих потрапив український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, який отримав оцінку 8,2 бала.
У матчі проти Лечче (2:1) українець провів на полі 80 хвилин і відзначився результативною передачею.
Воротар: Марко Карнезеккі (Кремонезе).
Захисники: Ітан Ампаду (Спеція), Фікайо Томорі (Мілан), Рікардо Родрігес (Торіно).
Півзахисники: Ірвінг Лосано (Наполі), Джакомо Бонавентура (Фіорентина), Хакан Чалханоглу (Інтер), Федеріко Дімарко (Інтер).
Нападники: Руслан Маліновський (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Едін Джеко (Інтер).
Нинішнього сезону Малиновський провів 13 поєдинків, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі. Він провів на полі 495 хвилин ігрового часу.