Італія

Українець відзначився результативною передачею у матчі проти Лечче.

Авторитетний портал SofaScore представив символічну збірну за підсумками 14 туру італійської Серії А.

До кращих потрапив український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, який отримав оцінку 8,2 бала.

У матчі проти Лечче (2:1) українець провів на полі 80 хвилин і відзначився результативною передачею.

Воротар: Марко Карнезеккі (Кремонезе).

Захисники: Ітан Ампаду (Спеція), Фікайо Томорі (Мілан), Рікардо Родрігес (Торіно).

Півзахисники: Ірвінг Лосано (Наполі), Джакомо Бонавентура (Фіорентина), Хакан Чалханоглу (Інтер), Федеріко Дімарко (Інтер).

Нападники: Руслан Маліновський (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Едін Джеко (Інтер).

Нинішнього сезону Малиновський провів 13 поєдинків, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі. Він провів на полі 495 хвилин ігрового часу.